The Mandalorian 2: Cos'è la Via di Mandalore? Scopriamolo

Dopo le diverse interviste all'interprete di Bo-Katan in The Mandalorian 2, cerchiamo di capire meglio quali sono state le ultime rivelazioni, che abbiamo scoperto durante la terza puntata dello show, riguardo la storia dei mandaloriani.

Come sapete nel corso dell'episodio Din Djarin è finalmente riuscito ad incontrare un altro gruppo di mandaloriani, anche se sono molto diversi da come se li aspettava: il protagonista della serie Disney è rimasto sorpreso dopo aver visto Bo-Katan e gli altri togliersi l'elmo, gesto vietato negli insegnamenti ricevuti da Din Djarin. Il personaggio interpretato da Katee Sackhoff spiega quindi che i membri della Via di Mandalore fanno parte di una setta estremista denominata la "Tribù", il cui credo impone ai suoi adepti di non far vedere mai il proprio volto.

Siamo sicuri che questa scena avrà ripercussioni importanti sulla storia del protagonista, che ha appena scoperto l'esistenza di interpretazioni diverse della cultura di Mandalore, spingendolo ad approfondire meglio la storia del pianeta nativo dei suoi salvatori. Ricordiamo che il prossimo episodio dello show presente su Disney+ sarà disponibile il prossimo venerdì 20 novembre, in attesa di scoprire come continueranno le avventure di Baby Yoda e Din Djarin, vi segnaliamo questa notizia che svela qualche dettaglio in più su un personaggio di The Mandalorian 2.