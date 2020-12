The Mandalorian 2: Cosa sono le guerre civili mandaloriane? Scopriamolo

La sesta puntata di The Mandalorian 2 ci ha fatto rivedere un importante personaggio della trilogia originale, che discutendo con Din Djarin ha citato un evento fondamentale per la storia dei mandaloriani: la loro guerra civile. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo episodio ha entusiasmato i fan di Guerre Stellari, in particolare per la presenza di Boba Fett, uno dei personaggi più amati della trilogia originale nonostante la breve durata della sua comparsa. Durante una discussione tra il personaggio interpretato da Pedro Pascale e Boba Fett, quest'ultimo ha quindi affermato che suo padre Jango ha combattuto nelle guerre civili mandaloriane. Per chi non conoscesse questa vicenda, si tratta di un conflitto iniziato dopo che Jaster Mendeel è diventato Mand'alor, il leader di tutti i clan di mandaloriani.

Uno degli obiettivi di Mendeel era quello di stabilire un severo codice comportamentale per i mercenari e guerrieri di Mandalore. Non tutti però erano d'accordo con lui e in particolare la fazione conosciuta come Death Watch e guidata da Vizsla. Nel corso degli anni la guerra tra i due gruppi si fa sempre più feroce, fino a coinvolgere anche un gruppo di cavalieri Jedi tra cui era presente anche Dooku, che saranno i responsabili della morte e della sconfitta della fazione in cui era presente anche Jango Fett.

