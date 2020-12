The Mandalorian 2: cosa nasconde la Darksaber di Moff Gideon?

Con lo straordinario Capitolo 14 di The Mandalorian, Jon Favreau ha tenuto fede alle promesse fatte ai fan e si è superato ancora una volta con un episodio ricco di suspense e di contenuti.

Nel corso della puntata abbiamo assistito alla cattura di Baby Yoda da parte di Moff Gideon e, anche se per ora siamo certi che nulla di male gli potrà accadere, resta da capire cosa ne sarà del piccolo Grogu. Gideon ha chiaramente grandi progetti in serbo per lui e per il suo numero estremamente alto di midi-chlorian ma, la puntata ci mostra anche che il tenero omino verde ha un particolare interesse per la Darksaber, l'eccezionale spada laser nera del malvagio villain.

Gideon mette in guardia Baby Yoda, dicendo che di certo non può maneggiare armi così pericolose, e che potrebbero addirittura cavargli gli occhi, riprendendo in sostanza un simpatico siparietto che ha riguardato Luke Skywalker e tutti i fan dell'universo di Star Wars. Sappiamo tutti quanto siano potenti le spade laser, ma Star Wars Rebels ha mostrato come possono essere letteralmente usate per causare danni alla vista, con Maul che acceca Kanan Jarrus nel finale della seconda stagione.

Non sappiamo ancora da cosa dipenda l'interesse di Baby Yoda per quell'arma, potrebbe essere semplicemente un nuovo giocattolo scintillante che lo ha colpito o potrebbe avergli ricordato le spade laser viste e forse impugnate al Tempio Jedi su Coruscant? Per scoprirlo non ci resta che attendere. Intanto per ingannare l'attesa dei nuovi episodi, date un'occhiata alla ricetta dei cookies di Baby Yoda svelata da Jon Favreau.