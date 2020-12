The Mandalorian 2, i Dark Troopers sono stati creati anche con effetti pratici

Nel sesto episodio della seconda e straordinaria stagione di The Mandalorian, abbiamo visto come il Moff Gideon di Giancarlo Esposito ha sguinzagliato i suoi temibili Dark Troopers, droidi imperiali creati appositamente per essere indistruttibili, praticamente soldati scelti, che hanno poi catturato il piccolo Grogu.

Il rendering visivo ed effettistico di questi Dark Troopers lasciava pensare una costruzione interamente pensata in computer grafica, e invece veniamo a sapere ora - anche grazie al video di Robert Rodriguez - che parte dell'impalcatura estetica e visiva di questi droidi imperiali era di natura pratica. In effetti, proprio per la maggior parte i Dark Trooper sono umani.



È infatti possibile notare nella Disney Gallery dello speciale su The Mandalorian 2 come i droidi siano in realtà degli umani con indosso dei costumi, con le uniche parti create in CGI che si scoprono essere le giunture per i movimenti e parti specifiche attorno al collo, quelle che poi rendono robotici i personaggi in questione.



Cosa ve ne pare? Sospettavate potesse essere questa la verità dietro l'effettistica dei Dark Troopers? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.



