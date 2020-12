The Mandalorian 2: i Dark Trooper sono droidi o Stormtrooper?

Grazie a The Mandalorian, dopo 25 anni dalla loro creazione i Dark Troopers sono finalmente canon: ora resta da capire se si tratta di persone reali con indosso un massiccio esoscheletro o di droidi da combattimento.

Per azzardare qualche ipotesi possiamo tornare all'origine dei personaggi, creati nel videogioco Star Wars: Dark Forces e poi comparsi anche nel famoso franchise di Jedi Knight. Vengono presentati come dei letali droidi da battaglia, progettati dal Generale Rom Mohc per combattere i ribelli e proposti in più versioni.

La Fase Zero era solo un prototipo; i droidi della Fase I erano armati semplicemente con una vibroblade e uno scudo; i Dark Troopers della Fase II potevano contare sull'aggiunta di armi esterne e quelli della Fase III costituivano l'unità principale ma non furono mai sviluppati fino in fondo. Proprio uno di questi ultimi veniva però usato dallo stesso Mohc come esoscheletro e comandato in prima persona. Non si trattava comunque del classico clone o bambino rapito e indottrinato perché diventasse uno Stormtrooper al servizio dell'Impero.

Stando a quanto visto in The Mandalorian, sembra che Favreau abbia optato per una versione esclusivamente robotica, ma non è detto che qualcuno come Moff Gideon possa arrivare ad indossare un prototipo personale prima o poi. Del resto, ricordano da vicino le armature che Favreau ha ampiamente studiato per Iron Man.

Resta poi da capire se gli esperimenti genetici compiuti da Gideon abbiano a che fare in qualche modo con i Dark Trooper, forse per creare un nuovo esercito di cloni potenziati, o se riguardino ben altro (Palpatine e Snoke?!). Cosa ne pensate? Potrebbero diventare la minaccia principale per Mando e i suoi?