The Mandalorian 2, ci sarà anche Darth Maul? Il doppiatore: 'La serie è fuori di testa'

Sam Witwer, doppiatore di Darth Maul nella serie animata The Clone Wars, ha stuzzicato i van sulla seconda stagione di The Mandalorian, assicurando che "farà esplodere la testa degli spettatori".

La serie animata, distribuita su Disney+, si sta inesorabilmente avvicinando alla sua conclusione, ma con la produzione di The Mandalorian 2 fortunatamente completata prima della diffusione del Coronavirus, anche i nuovi episodi della serie live-action di Jon Favreau sono sempre più vicini.

Attualmente non si conoscono dettagli relativi alla trama né alle possibili new entry, come la Ahsoka Tano di Rosario Dawson, ma ad aggiungere dubbi e aspettative ci ha pensato lo stesso Witwer, che in una recente intervista con Star Wars Holocron ha anticipato: "Ci sono cose che Dave Filoni sta facendo nella stagione 2 di Mandalorian che faranno esplodere la mente delle persone. Perché il fatto è che Dave ha lo stesso istinto di George quando si tratta di questo mondo. Sono quei tipi che dicono: 'Beh, abbiamo qualcosa a proposito delle streghe in Star Wars? Che dire delle sorellastre di Dathomir? Sono streghe'. Quindi entrano, guardano i disegni e i bozzetti, se va bene okay, se non vanno bene lo aggiustano, giusto?"

Parole a dir poco criptiche, ma voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

