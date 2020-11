The Mandalorian 2, ci sarà Darth Maul? Risponde il doppiatore del Sith

Mentre aspettiamo di vedere il secondo episodio di The Mandalorian 2, vi segnaliamo questo tweet di Sam Witwer, doppiatore di Darth Maul nella serie animata di The Clone Wars, che risponde ai rumor riguardo la sua presenza nelle puntate inedite dello show Disney.

Come potete vedere dal messaggio presente in calce alla notizia, diverse testate online avevano annunciato l'arrivo di Sam Witwer nel cast della serie incentrata sulle avventure di Din Djarin e Baby Yoda, in particolare secondo molti aveva interpretato un abitante del villaggio di Mos Pelgo. L'interprete di Darth Maul nelle puntate di "Star Wars: The Clone Wars" e di Starkiller nei due capitoli di "Star Wars: Force Unleashed" ha voluto fare chiarezza affermando in un tweet di risposta: "Mi sarebbe piaciuto che IGN avesse fatto il suo lavoro per bene e avesse notato che non sono biondo...". L'interprete del personaggio senza nome ha postato quindi una foto per provare di essere veramente lui nella parte.

Ricordiamo che la prossima puntata dello show Disney sarà disponibile per la visione a partire da venerdì 6 novembre e si intitolerà "Chapter 10: The Confrontation", mentre l'episodio conclusivo andrà in onda il prossimo 18 dicembre, nel frattempo chiudiamo la notizia segnalandovi questo cameo di un personaggio apparso in The Mandalorian 2.