The Mandalorian 2, dopo la data d'uscita arriva il primo poster ufficiale

Gran bella giornata per i fan di Star Wars: come un fulmine a ciel sereno, Disney ha deciso infatti di rivelare agli utenti della propria piattaforma streaming quando potremo finalmente vedere i nuovi episodi di The Mandalorian e, a quanto pare, l'attesa sarà veramente esigua.

L'esordio della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ è infatti fissato per il prossimo ottobre e già la fanbase non sta più nella pelle: dopo una lunga pausa prolungata anche dalla crisi coronavirus sono in tanti a non vedere l'ora di poter riabbracciare Baby Yoda, Mando e tutti gli altri personaggi che ci hanno fatto amare la prima stagione dello show spin-off di Star Wars.

Non solo la data d'uscita, comunque: nel giro di poche ore Disney ha anche rilasciato il primo poster ufficiale della seconda stagione di The Mandalorian. Si tratta di qualcosa che non lascia trapelare nulla su ciò che vedremo negli episodi, nient'altro che la classica scritta su sfondo nero con al centro i nostri due eroi, ma insomma... Dopo questa lunga astinenza, chi oserebbe lamentarsi?

Per il futuro, intanto, Disney potrebbe avere in serbo qualche piacevole sorpresa per i suoi fan: recentemente, ad esempio, Jeff Goldblum ha parlato molto bene di The Mandalorian. Sarà solo un caso? Chi vivrà vedrà.