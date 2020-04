The Mandalorian 2, Dave Filoni riflette su Ahsoka Tano: 'Bisogna fare attenzione'

Gli ultimi rumor dalla Galassia lontan lontala volevano Rosario Dawson come Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, ma al momento non si sa nemmeno se il personaggio apparirà per davvero nella seconda stagione dello show di Disney+. Dave Filoni, co-creatore del personaggio, riflette sulle possibilità di un suo debutto live-action.

Filoni, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista di alcuni episodi di The Mandalorian, nonché regista del film di Star Wars: The Clone Wars e direttore della supervisione, regista, sceneggiatore e produttore della serie animata di Clone Wars, dove appunto abbiamo imparato a conoscere il personaggio, non si sbilancia in merito a una possibile presenza di Ahsoka nella serie di Jon Favreau, ma preferisce valutarne i pro e i contro di una tale probabilità.

"Ho realizzato molte più storie su Ahsoka Tano di quante pensavo ne avrei potuto realizzare. Sembra essere una forza inarrestabile, a questo punto" racconta a Vanity Fair "Penso che dovremo fare molta attenzione e assicurarci che il livello sia alto, di raccontare sempre delle belle storie che possano aggiungere ancora più profondità e dimensioni al personaggio. Vedremo. Ma c'è potenziale. E ciò che potenziale è sempre estremamente entusiasmante".

Intanto, una terza stagione di The Mandalorian sembrerebbe essere già in lavorazione, mentre Lucas si è detto molto soddisfatto della settima stagione di Clone Wars, attualmente in onda su Disney+.