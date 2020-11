The Mandalorian 2, disponibile il terzo episodio: ecco i dettagli della trama

Da oggi su Disney+ è disponibile il terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, prima serie tv live-action dello Star Wars Universe, con protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano. Lo show è ambientato cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Il risveglio della Forza.

Da oggi, venerdì 13 novembre, è disponibile il terzo episodio del secondo ciclo di episodi dello show creato da Jon Favreau.

I dettagli sulla trama di questo terzo episodio sono piuttosto stringati:"Il Mandaloriano affronta il mare aperto e incontra alleati inaspettati".



Da questa breve frase si può comunque ricavare qualche aspetto sul terzo episodio. Sappiamo infatti che il Mandaloriano deve accompagnare un passeggero con un grosso carico in un viaggio complicato. Il protagonista finisce su un pianeta piuttosto pericoloso, dove rischierà la vita. Ecco perché dovrà probabilmente affrontare quel mare aperto a cui si riferisce la breve descrizione del terzo episodio dello show.

Alcune immagini del trailer avevano ipotizzato uno scenario di questo tipo, con il Mandaloriano pronto ad affrontare un'avventura davvero complicata e inaspettata.



Nel frattempo potete recuperare i due episodi precedenti e leggere la recensione del secondo episodio di The Mandalorian 2 e la recensione del primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian.