The Mandalorian 2, disponibile il quarto episodio: ecco i dettagli della trama

Da stamattina alle ore 09.00 è disponibile su Disney+ il quarto episodio della seconda stagione di The Mandalorian, prima serie tv live action dello Star Wars Universe, creata da Jon Favreau e interpretata da Pedro Pascal. Lo show è ambientato cinque anni dopo gli eventi raccontati nel film della trilogia originale, Il ritorno dello Jedi.

La trama del quarto episodio di The Mandalorian 2 sembra davvero in grado di poter entusiasmare i fan. Il titolo è The Siege (L'assedio).

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto gli episodi precedenti e di conseguenza non volete spoiler.



Mando atterra faticosamente a Nevarro, a causa delle condizioni della sua astronave. Al suo arrivo si ricongiunge a Greef Karga e Cara Dune, che lo convincono ad attaccare una base dell'Impero che minaccia il loro pianeta. Il trio dovrà poi scontrarsi con un gruppo di stormtrooper e scopriranno che all'interno della base sono in atto degli esperimenti che coinvolgono anche Baby Yoda.

A fine puntata si rivela nuovamente Moff Gideon, che grazie ad un gruppo di alieni e ad una sonda è riuscito a rintracciare Mando e nel finale Gideon e la sua truppa si metterà alla ricerca del protagonista.

La puntata è ricca di sequenze di grande impatto e destinate a diventare cult come una sequenza che vede protagonista ovviamente Baby Yoda.



