The Mandalorian 2: la doppiatrice di Ahsoka ha buone aspettative sul destino della Jedi

In questi giorni di quarantena i fan di Star Wars non si sono di certo annoiati, vista la notizia di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano per la seconda stagione di The Mandalorian. Diversi appassionati avrebbero voluto al suo posto la doppiatrice del personaggio animato, Ashley Eckstein, che tuttavia ha rassicurato i fan sul futuro della Jedi.

Al ComicBook Nation Podcast, Ashley Eckstein è intervenuta per parlare del suo nuovo libro per bambini di Star Wars, I Am a Padawan, che racconta la storia di Ahsoka in un mondo per bambini. Ovviamente la discussione si è spostata anche sul futuro del personaggio in The Mandalorian 2.



Ashley Eckstein ha confessato di avere buone aspettative per il destino di Ahsoka e nonostante non sia a conoscenza di nulla di ufficiale su la prospettiva di vedere Rosario Dawson nel ruolo all'interno della serie live action, ha dichiarato di essere dalla parte di qualsiasi cosa porti maggior gloria al personaggio:"Ahsoka è sempre qualcosa di più grande di me, e sono sempre stata molto esplicita sul fatto che sono un membro di un team di persone che dà vita ad Ahsoka. Tutto è iniziato con George Lucas e Dave Filoni, che hanno creato Ahsoka. Fortunatamente sono stata in grado di aiutare ad originare il suo personaggio, mi è stato permesso di portare il mio cuore, l'anima, la personalità e la saggezza a questo personaggio, insieme a Joel Aron che illuminava sempre Ahsoka magnificamente e gli animatori che l'animavano allo stesso modo. E Kevin Kiner le ha dato la musica più bella. [...] Ahsoka è letteralmente parte del mio cuore e della mia anima [...]".



