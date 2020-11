The Mandalorian 2, la doppiatrice originale di Ahsoka Tano celebra il personaggio

La doppiatrice originale di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars, Ashley Eckstein, ha celebrato con un lungo post Instagram il debutto live-action della protagonista, interpretata in Star Wars: The Mandalorian 2 di Disney+ da una fenomenale Rosario Dawson, rivelatasi volto perfetto per questo amatissimo ruolo.

Ahsoka ha debutto in versione live-action nel quinto episodio della seconda stagione dello show, il Capitolo 13, "La Jedi", che è stato descritto dalla maggior parte dei fan e del pubblico come il miglior episodio della serie finora, scritto e diretto da Dave Filoni. E anche la Eckstein si è detta davvero entusiasta dell'episodio e del trattamento riservato ad Ahsoka, scrivendo via Instagram:



"Milioni di persone hanno conosciuto Ahsoka soltanto grazie a The Mandaloria e spero che questo le porti a recuperare The Clone Wars e Rebels. Milioni di fan già la conoscevano e la sua presenza è divenuta per loro più importante di qualsiasi sceneggiatura. Nella serie animata, Ahsoka è divenuta gli occhi del pubblico. Hanno vissuto lo show tramite lei e i suoi sentimenti, molto legati al nostro quotidiano nonostante la storia sia ambientata in una Galassia Lontana Lontana. La sua forza ha salvato milioni di vite in tutto il mondo, ispirandole.



[...] Ahsoka ci ha insegnato che non è necessario stringere una spada laser tra le mani per essere potenti, e Dave Filoni mi ha ricordato che è anche solo con la gentilezza che si è più forti degli altri. Dopo aver avuto per 12 anni Ahsoka nelle nostre vite, adesso Ahsoka vive in ognuno di noi".



