The Mandalorian 2: dovete ringraziate Carl Weathers per quelle scene con Baby Yoda

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della quarta puntata di The Mandalorian 2, l'episodio è stato diretto da Carl Weathers, che ha chiesto alla produzione di aggiungere più scene con protagonista Baby Yoda.

L'attore e regista ha parlato con i giornalisti di "Empire", discutendo della sua esperienza nel girare una puntata della celebre serie di Disney+. Ecco il suo commento: "So di cosa parla la serie, si chiama The Mandalorian quindi si capisce subito, ma il suo aiutante, la persona sotto la sua custodia, questo esserino che lo accompagna nel suo viaggio, ha una dolcezza e delle qualità che troviamo solo nei bambini prima che imparino a dire no e a fare i capricci. Quando ho letto la sceneggiatura, uno dei miei commenti è stato di chiedere a John di aggiungere altre scene con Baby Yoda".

In effetti nell'episodio intitolato "Capitolo 12" è possibile assistere a vari momenti divertenti con Baby Yoda, in particolare quando cerca di aiutare Din Djarin a riparare la sua nave e quando si trova in una scuola di Nevarro. Rimaniamo in attesa delle puntate successive, per vedere quali saranno le prossime avventure del simpatico esserino, nel frattempo sono già disponibili i biscotti apparsi in The Mandalorian 2.