The Mandalorian 2, ecco dove avete già visto i due nuovi piloti X-wing

Ming-Na Wen, Bill Burr, Jason Sudeikis, Adam Pally, Amy Sedaris, John Leguizamo e molti altri nomi e volti riconoscibili sono apparsi nei modi più sorprendenti nel corso di The Mandalorian, e la tradizione è stata portata avanti anche dal Capitolo 10: Il Passeggero, uscito venerdì su Disney+.

Nello specifico, due piloti della Nuova Repubblica a bordo dei loro X-wing hanno incrociato il cammino di Mando in due scene, e forse nella frenesia del momento potreste non aver riconosciuto i loro volti: uno dei due piloti altri non è il produttore esecutivo della serie Dave Filoni, che era apparso sempre come pilota anche nel sesto episodio della prima stagione insieme ai colleghi registi Rick Famuyiwa e Deborah Chow. L'altro pilota è interpretato dall'attore canadese-coreano Paul Sun-Hyung Lee, famoso per la popolare sitcom Kim's Convenience nel ruolo di Appa, il patriarca della famiglia principale al centro dello show.

La serie è anche famosa per aver lanciato Simu Liu, scelto come Shang-Chi per il Marvel Cinematic Universe: non a caso l'attore ha voluto omaggiare il collega Paul Sun-Hyung Lee su Twitter, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

Voi li avevate riconosciuti? Ditecelo nei commenti!

