The Mandalorian 2, c'è Boba Fett dietro un avvenimento del secondo episodio?

Mentre sembrano imminenti le riprese di una miniserie incentrata su Boba Fett, cerchiamo di scoprire di più sul ritorno del cacciatore di taglie nella seconda stagione di The Mandalorian grazie ad una nuova teoria. Attenzione, seguono spoiler.

Riapparso per la prima volta nella scena finale di The Mandalorian 2x01, il personaggio interpretato da Temuera Morrison non ha avuto alcun ruolo nel secondo episodio andato in onda lo scorso venerdì, ma la sua "presenza" potrebbe essere passata inosservata.

Secondo una teoria lanciata da Screen Rant, infatti, i banditi che hanno assalito Din Djarin ad inizio puntata potrebbero essere stati assoldati niente di meno che da Boba Fett per riprendersi la sua armatura. Come spiega il sito, "la trappola sembra essere posizionata in una location simile, e Mando sta ancora sfrecciando ad alta velocità attraverso le sabbie di Tatooine, perciò l'inizio del secondo episodio della stagione 2 sembra riprendere esattamente da dove si era interrotta la premiere. Se è davvero così, i banditi potrebbero effettivamente provare a recuperare l'armatura da Mando per conto di Boba Fett. Il fatto che il gruppo di banditi non solo affronti Mando, ma sappia chiaramente che sta per arrivare, fa capire che si tratta di qualcosa di più di una semplice rapina. Considerando dove si è interrotta la premiere della seconda stagione, è possibile che Boba Fett sia intenzionato a riprendersi la sua armatura e abbia reclutato qualcuno per assisterlo."

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa ipotesi? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Mandalorian 2x02.