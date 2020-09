The Mandalorian 2, ecco quanti episodi avrà la nuova stagione della serie di Disney+

Ottime notizie quest'oggi per i fan di Star Wars, e in particolare di The Mandalorian, perché il magazine Entertainment Weekly! ci ha concesso un primo sguardo alla seconda stagione della serie di Disney+, ed è stato rivelato anche da quanti episodi sarà composta.

Solo qualche giorno fa ci era stata comunicata la data di debutto della seconda stagione di The Mandalorian, mentre oggi abbiamo potuto ammirare le prime immagini tratte dai nuovi episodi, e i produttori della serie, Jon Favreau e Dave Filoni, hanno fornito qualche piccola anticipazione in merito.

Sappiamo, ad esempio, che The Mandalorian 2 avrà 8 episodi come la prima stagione, il primo dei quali sarà diretto dal creatore e showrunner Jon Favreau.

Infatti, sebbene finora abbia ricoperto un po' tutti ruoli possibili sul set dello show, Favreau doveva ancora debuttare alla regia di un suo episodio (i registi della precedente stagione sono stati Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi), e finalmente ne avrà l'occasione.

Tra gli altri filmmaker finora annunciati come registi dei nuovi episodi dello show avremo poi Robert Rodriguez e Peyton Reed, Sam Hargrave e vedremo anche il ritorno di Bryce Dallas Howard.

Pronti dunque a tornare in una galassia lontana lontana il prossimo ottobre?