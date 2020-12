The Mandalorian 2, i dettagli su Capitolo 14: sarà il più corto della serie?

Si discute ancora degli eventi dell'ultima puntata di The Mandalorian, nel frattempo è stata scoperta la durata del prossimo episodio, che sarà disponibile a partire da domani venerdì 4 dicembre su Disney+.

Dopo aver incontrato personaggi importanti della saga di Star Wars come Bo-Katan e Ahsoka Tano, Din Djarin e Baby Yoda, il cui vero nome abbiamo scoperto essere Grogu, sono ora diretti a Tython, alla ricerca di un altro maestro Jedi che possa addestrare alla forza il compagno di viaggio del mandaloriano. Secondo quanto ha fatto sapere l'organo di rating tedesco FSK, la nuova puntata che sappiamo si intitolerà "Capitolo 14" durerà solo 32 minuti, diventando così l'episodio più corto di quelli attualmente disponibili.

Non sappiamo ancora se il protagonista interpretato da Pedro Pascal sarà in grado di raggiungere direttamente Tython e se sarà costretto a fermarsi in un nuovo pianeta, oppure questa puntata potrebbe raccontare la storia di qualche altro personaggio, magari di un alleato di Din, oppure di Moff Gideon, suo avversario con il volto di Giancarlo Esposito. Nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista a Pedro Pascal di The Mandalorian, invece ci sono dei fan che hanno iniziato a discutere sul possibile interprete di un giovane Luke Skywalker, anche se difficilmente farà la sua comparsa nello show.