The Mandalorian 2: il quarto episodio è stato diretto da... Greef Karga!

Ormai lo abbiamo capito, le due figure chiave dietro a The Mandalorian sono Jon Favreau e Dave Filoni, due maniaci dei dettagli e grandi fan di Star Wars. Ciò non significa che non ci sia spazio per le idee di altri collaboratori per quanto riguarda la regia, come sa bene Carl Weathers.

Nella serie abbiamo imparato a conoscerlo con il nome di Greef Karga, colui che procurava le taglie a Mando nella prima stagione e che, dopo qualche diverbio risolto a colpi di blaster, ha deciso di schierarsi definitivamente dalla sua parte. Ora scopriamo che il suo ruolo è ben più grande però, dato che ha diretto il Capitolo 12, l'episodio disponibile a partire dal 20 novembre.

Dopo la premiere gestita dallo stesso Favreau (Capitolo 9: Lo Sceriffo), il secondo episodio diretto dal regista di Ant Man Peyton Reed (Capitolo 10: Il Passeggero) e una terza puntata ancora senza titolo, avremo quindi modo di scoprire come se la cava Weathers dietro la camera da presa, pur avendo già qualche esperienza in ambito televisivo grazie ad Hawai Five-0 e Sheena. ET Canada ha chiesto all'attore quale fosse la cosa che lo entusiasmava di più della stagione in corso, e lui non ha potuto evitare di rispondere: "Beh, ovviamente l'episodio che ho diretto io! Nella nostra programmazione era l'episodio 4. Ci sono riuscito perché mi sono messo in ginocchio e ho implorato Jon Favreau, 'Ti prego, ti prego, fammi dirigere un episodio'".

Il team di registi della serie è in realtà molto variegato e oltre a Filoni e a Weathers avremo modo di vedere il ritorno di Bryce Dallas Howard e di Rick Famuyiwa. Per di più attendiamo l'arrivo di Robert Rodriguez, regista di Sin City e di Alita: Angelo della Battaglia.

Avremo modo di vedere Weathers anche su schermo, dato che Greef Karga potrà continuare a chiamare Mando con insistenza anche nella seconda stagione.