The Mandalorian 2: l'episodio finale contiene un folle riferimento ad Una Nuova Speranza

Jon Favreau e i suoi non rinunciano mai ad un po' di sano citazionismo, ma nel finale di The Mandalorian Capitolo 16 potrebbero essersi superati, grazie ad un riferimento nascosto ad Episodio IV: Una Nuova Speranza.

Dopo il colpo di scena riguardante Luke, abbiamo infatti potuto ammirare una sequenza post-credit con protagonisti l'ottimo Boba Fett di Temuera Morrison e la letale Fennec di Ming-Na Wen, a colloquio con Bib Fortuna, il Twi'lek braccio destro di Jabba The Hutt, ora insediatosi al suo posto. I due cacciatori di taglie non vanno molto per il sottile e iniziano a far fuori i servi di Fortuna, tanto che quest'ultimo ordina alle sue guardie personali di scoprire cosa sta succedendo.

Nel farlo pronuncia un termine particolare nella lingua degli Hutt: "Maclunkey", che tradotto significa qualcosa come "Sarà la tua fine". L'esclamazione è usata nella versione apparsa nel 2019 su Disney+ di Episodio IV: Una Nuova Speranza, nell'iconica scena in cui Han Solo uccide Greedo. Una sequenza che è stata modificata più volte nel corso degli anni, provocando un'infinita diatriba su chi tra i due abbia aperto il fuoco per primo.

Nell'ultima edizione del film è proprio Greedo a pronunciare la frase, per volere dello stesso George Lucas. Si tratta infatti di un riferimento ad Episodio I: La Minaccia Fantasma, film prequel in cui è il pilota Sebulba ad inveire in maniera simile.

Si tratta di un doppio salto mortale dunque, una citazione ad una scena modificata per riferirsi ad un altro film. Potrebbe essere l'easter egg definitivo e i fan di Star Wars a caccia di dettagli del genere saranno sicuramente andati in visibilio, soprattutto dopo aver esultato per il chiaro rimando a Rogue One.