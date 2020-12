The Mandalorian 2: l'episodio finale è il più votato di sempre per il mondo di Star Wars

Commovente, sorprendente, inaspettato, meraviglioso, sbalorditivo: ci sono infiniti aggettivi che potremmo utilizzare per commentare il finale della stagione 2 di The Mandalorian. Le battute conclusive della serie di Jon Fraveau hanno lasciato tutti a bocca aperta, e con merito, questo episodio risulta essere il più votato di sempre.

Il capitolo 16, in neanche 4 giorni, ha raggiunto un punteggio di 9,9 con quasi 30.000 voti su IMDB. Il finale della stagione 1, Redemption, è stato l'episodio con il punteggio più alto della stagione di debutto ma, si è complessivamente ad un punteggio di 8,7. Sicuramente positivo, ma non paragonabile allo stratosferico successo di The Rescue.

Questo straordinario episodio culmina con l'arrivo del Maestro Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill e Max Lloyd Jones) e del fidato aiutante R2-D2, che vengono a prendere il piccolo Grogu in modo che possa apprendere le vie della Forza. L'addio tra Baby Yoda e il suo padre putativo Din Djarin è commovente ed emozionante, e non è riuscito a lasciare indifferente nemmeno il fan dal cuore più duro.

Un utente ha definito il finale come "Una delle cose più grandi mai viste in Star Wars. Un capolavoro. Gli ultimi otto minuti sono la cosa più bella che ho visto in Star Wars dalla trilogia originale. Amore, sacrificio, onore, amicizia, eroi, cattivi, LIGHTSABERS e LUKE SKYWALKER al suo apice !!! Grogu che ha incontrato R2 per la prima volta ha reso tutto più commovente"

Non potremmo che essere più d'accordo. Voi cosa ne pensate?