The Mandalorian 2, il primo episodio della seconda stagione durerà più del previsto

In attesa del debutto del primo episodio della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian su Disney+, previsto a fine mese, ecco che grazie a un'immagine pubblicata via Reddit da un utente possiamo scoprire quale sarà la durata della puntata d'apertura del nuovo ciclo narrativo della serie live action di Star Wars.

La lingua in cui è scritto è palesemente orientale, cinese o sud coreano, ma la traduzione di una delle scritte riporta che "l'episodio 1 della seconda stagione di The Mandalorian avrà una durata di 52 minuti", ben al di sopra della media di 28 o 30 minuti a cui la prima stagione di aveva abituati (escluso l'ultimo episodio).



Come sapete, Din Djarin è alla ricerca del pianeta nativo di Baby Yoda e di uno Jedi che possa aiutarlo a comprendere i suoi poteri. Nel corso delle prossime puntate inedite quindi, assisteremo al suo viaggio, che lo porterà in diversi pianeti della galassia, incontrando nel frattempo alcuni dei personaggi più famosi della saga di Guerre Stellari, insieme ad alcune nuove aggiunte.



Per preparaci a queste vicende, la multinazionale dell'intrattenimento ha quindi condiviso questa sinossi ufficiale: "Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando i loro alleati, mentre viaggiano nella pericolosa galassia nata dopo la sconfitta dell'Impero Galattico".

Ricordiamo che la seconda stagione sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 30 ottobre, per adesso non conosciamo ancora da quante puntate sarà composta, ne la data della messa in onda del finale. Se non lo avete ancora letto, vi segnaliamo la nostra analisi del trailer di The Mandalorian, video che ha anche confermato la presenza di Sasha Banks, atleta che dovrebbe interpretare Sabine Wren.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.