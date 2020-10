The Mandalorian 2: a che ora esce su Disney+, confermata la durata del primo episodio

Questa mattina è stato diffuso in streaming il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, che proprio come la prima verrà distribuita al ritmo di un episodio alla settimana sulla piattaforma digitale Disney+. Come avevamo già anticipato è stata confermata anche la durata ufficiale dell'episodio.

Lo show preannuncia un'avventura ancor più epica di quella vista nella prima stagione: tra le ambientazioni presentate nel trailer anche un vasto oceano esplorato a bordo di una nave mercantile e una metropoli notturna, senza contare i numerosi soldati ex-imperiali e tanti altri micidiali antagonisti. Niente Ahsoka Tano o Boba Fett per il momento, i fan dovranno ancora pazientare per vederli di nuovo in azione.

Nelle ultime ore, infatti, abbiamo visto la casa di produzione rinnovare il marchio di Boba Fett depositato: una mossa che può nascondere (neanche troppo, in verità) l'interesse a sfruttare ulteriormente il personaggio magari anche dopo il termine della seconda stagione di The Mandalorian, come molti fan hanno già fatto notare.

Nella seconda stagione dello show il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa all'indomani del crollo dell'Impero Galattico. Nel cast di The Mandalorian torneranno Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, con Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez fra i registi già confermati per gli otto episodi inediti.

