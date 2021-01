The Mandalorian 2, l'estenuante trucco di Rosario Dawson per Ahsoka Tano

La seconda stagione di The Mandalorian ha entusiasmato tutti i fan della Galassia lontana lontana e ci ha regalato l’introduzione di un atteso personaggio: Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson.

Con la serie spin-off in lavorazione dal titolo Star Wars: Ahsoka, che dovrebbe ricollegarsi a The Mandalorian, l’attrice ci ha mostrato un video dietro le quinte in cui la vediamo trasformarsi in Ahsoka.

Dawson ha utilizzato il suo profilo Twitter per condividere il video che potete vedere in calce alla notizia che la vede in sala trucco.

"Felice #AhsokaTanoDay! Grazie @Ashley_Eckstein per aver dato vita ad Ahsoka per tutti noi. È uno dei più grandi onori e privilegi della mia vita condividere questo personaggio straordinario con il mondo al tuo fianco", ha scritto Dawson nel tweet.



"Sono davvero contenta che Ahsoka sia vissuto, che siamo stati in grado di continuare a crescere con lei. Penso che sia così speciale", aveva detto l’attrice in precedenza a StarWars.com.



Il suo personaggio ha debuttato in Star Wars: The Clone Wars e le sue avventure sono proseguite in Star Wars Rebels, scoprite cosa è successo ad Ahsoka Tano prima di The Mandalorian nel nostro approfondimento.



Le riprese della terza stagione di The Mandalorian stanno per cominciare mentre alcuni dettagli della trama di Ahsoka Tano sono stati rivelati.