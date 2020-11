The Mandalorian 2: anche Ezra Bridger farà il suo debutto in live action?

Ezra Bridger è stato il protagonista di Star Wars: Rebels e, dopo i personaggi proposti nella seconda stagione di The Mandalorian, viene da chiedersi se anche il Jedi proveniente da Lothal non possa guadagnarsi il suo debutto in live action.

A rendere sensata la domanda sono fondamentalmente due questioni e la prima riguarda proprio le new entry di The Mandalorian. Jon Favreau, con la complicità di Dave Filoni, ha deciso di attingere a piene mani dalle serie di animazione, con lo scopo di proporre dei sorprendenti colpi di scena nella seconda stagione del live action Disney. Non sarebbe assurdo quindi ipotizzare che vengano ripresi anche altri personaggi, tra cui Sabine e lo stesso Ezra. Del resto, dopo Bo-Katan Kryze abbiamo finalmente assistito all'arrivo di Ahsoka Tano, che per giunta ha fatto capire di essere alla ricerca del Grand Ammiraglio Thrawn.

Proprio Thrawn ci porta ad una seconda valutazione di carattere più narrativo: il malefico villain blu era scomparso proprio insieme ad Ezra. Nel finale di Rebels quest'ultimo era riuscito a liberare Lothal insieme al suo gruppo di colleghi Hera, Zeb, Sabine e sì, persino grazie al pirata spaziale Hondo. Purtroppo per potersi assicurare la vittoria, Bridger ha dovuto ricorrere all'aiuto dei giganteschi purrgil, degli esseri interstellari in grado di muoversi alla velocità della luce. I purrgil hanno avvolto la nave di Thrawn e hanno portato Ezra e il suo nemico lontani dal pianeta, in un punto sconosciuto della galassia.

Dato che la nave era danneggiata quando è stato effettuato il salto nell'iperspazio, la sorte di Ezra e di Thrawn resta avvolta nel mistero, ma grazie alla scena finale di Rebels sappiamo che Sabine e Ahsoka sono andate a cercarli. Nel Capitolo 13 di The Mandalorian, Ahsoka dimostra di seguire ancora quella missione, e probabilmente sta dando la caccia a Thrawn per trovare Ezra, anche se tutta la vicenda necessita di chiarezza: ne sapremo di più grazie ad un eventuale spinoff su Ahsoka Tano?