The Mandalorian 2, un fan ha aggiunto i testi alla colonna sonora: il video è fantastico!

Ludwig Göransson si è aggiudicato l'Emmy Award 2020 per la migliore colonna sonora originale per The Mandalorian. Ma cosa succede quando un gruppo comico che ha un canale Youtube dal nome The Warp Zone, inventa dei testi divertenti con quella colonna sonora? Il video diventa virale!

Scritto e interpretato da Ryan Tellez il video è così descritto: "Din Djarin canta insieme alla colonna sonora di Ludwig Goransson. In questo modo, fornisce un feedback onesto sullo spettacolo Disney Plus e su alcuni dei suoi pesanti riferimenti ai film western e di fantascienza".



La seconda stagione è terminata da appena una settimana e si è concentrata principalmente sugli sforzi di Mando nel trovare un Jedi che potesse addestrare Baby Yoda (il cui vero nome è Grogu).

Ma durante il percorso ci siamo imbattuti in diversi personaggi importanti di Star Wars quali Boba Fett che avrà la sua serie spin-off intitolata Book of Boba Fett (Temuera Morrison) e Ahsoka Tano (Rosario Dawson) che ha ottenuto anch'essa una serie spin-off. Mentre i fan continuano ancora a parlare dell’incredibile finale di The Mandalorian, lo show domina ancora Internet anche grazie a questo video divertente.

Il gruppo comico ha preso l'eccellente colonna sonora e ha raccontato in chiave ironica alcune ispirazioni dello spettacolo, un western di Star Wars, con Mando che spesso imita Clint Eastwood e il modo in cui un episodio della prima stagione segue la trama di I Sette Samurai. Non solo, vengono citati anche La sfida del samurai, La fortezza nascosta, la trilogia di Uomo senza nome e si osserva che queste cose hanno influenzato il franchise sin dall'inizio.



La parodia riprende anche scene giocose, come Baby Yoda che mangia le uova di Lady Frog e sottolinea anche alcune importanti connessioni che The Mandalorian ha con le sue ovvie ispirazioni, come il regista di Apollo 13 Ron Howard e sua figlia Bryce Dallas Howard, che ha diretto due episodi. In ultimo non manca di ringraziare Dio per Baby Yoda con il verso: “One thing I know, thank God for Baby Yoda!”.



Questo motivetto ci è già entrato in testa, e a voi? Tutti gli episodi di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.