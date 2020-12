The Mandalorian 2: Un fan crea la versione heavy metal della sigla dello show

Dopo la messa in onda della settima puntata di The Mandalorian, i numerosi appassionati delle avventure di Din Djarin e Grogu sono in attesa di vedere il finale di stagione, che siamo sicuri sarà ricco di colpi di scena. Nel frattempo vi segnaliamo questa nuova versione della sigla dello show.

Il pezzo composto da Ludwig Goransson ha convinto fin dal primo momento i fan di Guerre Stellari, che hanno quindi creato varie cover e reinterpretazioni. In calce alla notizia potete trovare il brano di Megaraptor, musicista finlandese che ha voluto ricreare la colonna sonora di apertura di The Mandalorian in versione heavy metal, e nel video di YouTube è presente anche un breve filmato con protagonisti il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e Grogu, misterioso personaggio che è in grado di usare i poteri Jedi.

Nei commenti al brano i fan hanno accolto con entusiasmo questo pezzo, che ha raggiunto 9 mila visualizzazioni e più di 300 Mi Piace, mentre nell'account YouTube di Megaraptor sono presenti altre versioni alternative delle canzoni che compongono la colonna sonora di Star Wars. Ricordiamo che la puntata conclusiva della seconda stagione andrà in onda il prossimo 18 dicembre, nel frattempo vi segnaliamo il cameo presente nella settima puntata di The Mandalorian.