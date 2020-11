The Mandalorian 2: Un fan ha unito i personaggi di Darth Maul e Baby Yoda

Tutti i fan sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti di The Mandalorian 2, nel frattempo un appassionato ha deciso di creare un particolare personaggio unendo Baby Yoda e Darth Maul.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @chris_bobinsky in cui sono presenti varie immagini di questa nuova creatura che è molto più simile a Baby Yoda piuttosto che al celebre guerriero sith. Ecco il commento dell'autore in cui si chiede come chiamare questo nuovo personaggio: "Darth Yoda? Baby Maul? Darth Child?". La sua fan art è stata originariamente pubblicata lo scorso maggio, ma la messa in onda delle puntate inedite di The Mandalorian ha dato una nuova notorietà al tweet, che ha riscosso un discreto successo con più di mille Mi Piace e oltre settecento commenti.

Nel frattempo continuano le avventure del personaggio interpretato da Din Djarin, attualmente impegnato nella ricerca di Ahsoka Tano, una dei pochi jedi sopravvissuti che potrà aiutarlo a capire i poteri di Baby Yoda, questa informazione gli è stata rivelata da Bo-Katan, figura molto amata dai fan che ha recentemente fatto il suo debutto in versione live action. La nuova puntata sarà disponibile venerdì 27 novembre, inoltre è già trapelato il titolo del quinto episodio di The Mandalorian 2, mentre su Spotify è stata pubblicata la colonna sonora della serie.