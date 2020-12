The Mandalorian 2, nel finale di stagione c'è uno spettacolare riferimento a Rogue One

La seconda e straordinaria stagione di Star Wars: The Mandalorian si è conclusa con Capitolo 16: Il Salvataggio, un episodio splendido e commovente diretto da Peyton Reed (Ant-Man, Yes Man) in cui abbiamo scoperto il destino di Baby Yoda a.k.a Grogu e anche il volto dello Jedi incaricato di addestrarlo.

Le speculazione dei fan si sono infine rivelato giuste: è infatti Luke Skywalker a rispondere alla chiamata del bambino. Il volto di Mark Hamill è ricreato in computer grafica e non è l'attore a vestire nuovamente i panni dello Jedi, ma la sequenza in cui raggiunge l'incrociatore stellare di Moff Gideon salvando Mando e i suoi compagni da un plotone di Dark Trooper (e da morte quasi certa) è assolutamente sensazione.



La cosa davvero meravigliosa è come prima Jon Favreau in fase di scrittura e poi Peyton Reed alla regia abbiamo saputo citare e ribaltare una delle scene più famose e spacca-mascella di Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, quella con protagonista Darth Vader sul ponte dell'incrociatore di Leia mentre procede mietendo vittime a colpi di spada laser e uso della Forza.



La parte conclusiva dell'arrivo di Luke è praticamente speculare a quella magistrale scena, una sorta di ribaltamento Lato Chiaro delle dinamiche, con lo Jedi che miete un Dark Trooper dopo l'altro con agilità e fierezza, brandendo la sua iconica spada laser verde.



Potete vedere il video comparativo in calce e anche un'immagine.