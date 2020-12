The Mandalorian 2, il finale di stagione è vicino: qual è il piano per salvare Baby Yoda?

Alla fine del Capitolo 15: Il Vendicatore di Star Wars: The Mandalorian 2, Djin ha inviato a Moff Gideon un messaggio olografico in cui annunciata il suo arrivo per salvare il piccolo Grogu, mossa che però potrebbe avere eliminato per il finale di stagione l'effetto sorpresa, anche se non è ancora detta l'ultima parola.

Soprattutto: qual è il piano di Mando e dei suoi compagni, compreso Boba Fett, per salvare Baby Yoda, ora che l'Impero sa del loro arrivo? Bene, potrebbe esserci una possibilità in cui Boba Fett torni all'Incrociatore di Moff Gideon per offrirgli i suoi servigi e consegnarli Mando. Si tratterebbe della vecchia gag old school di Star Wars nota come Wookie Prisoner Gag, ovviamente in riferimento al primo film della saga, dove Han travestito da Stormtropper fingeva di trasportare Chewbecca come prigioniero.



Ed ecco che Mando potrebbe entrare nell'Incrociatore e salvare (o almeno provarci) Grogu.



Il capitolo 16 di The Mandalorian, di cui non è ancora stato svelato il titolo, è stato diretto dal regista di Ant-Man Peyton Reed, il quale ha già firmato l'episodio 2x10 ("Il passeggero"). Oltre all'inevitabile missione di salvataggio del Mandaloriano, non sono stati anticipati altri dettagli sulla trama.

Come ogni settimana, la puntata sarà disponibile nel catalogo della piattaforma a partire dalle 9 di mattina. Cosa vi aspettate dagli eventi finali della stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, durante il recente Investors Day, Lucasfilm ha annunciato l'arrivo di Rangers of the New Republic e Ahsoka Tano, entrambe serie spin-off di The Mandalorian.



Intanto, è emerso un possibile spoiler sul finale di The Mandalorian 2 dalle tracce delle colonna sonora.