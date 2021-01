The Mandalorian 2, George Lucas sul set? 'come se si fosse presentato il vero Yoda'

Il regista della seconda unità di The Mandalorian, Sam Hargrave, ha parlato di com’è stato avere il creatore di Star Wars, George Lucas in persona, sul set dello show. Le visite di Lucas ai mondi di Star Wars fanno sempre molto rumore, poiché la sua eredità nel mondo della fantascienza è incalcolabile.

Hargrave ha ammesso che quando Lucas ha fatto una visita sul set della serie, sembrava che Yoda stesso si fosse presentato.

"Ero lì ma stavo lavorando su un altro palco", ha ricordato Hargrave a Collider. "Ma ci sono passato e l'ho visto lì. In realtà era...avresti pensato che il vero Yoda si fosse presentato sul set. In un certo senso l'ha fatto. Ma c'erano più persone lì quel giorno che in qualsiasi altro giorno in qualsiasi altro episodio dell'intera stagione. Era come se fossi al Comic-Con sul palco dove si trovava lui. È stato pazzesco."



Il regista Dave Filoni, che ha lavorato direttamente con Lucas in Star Wars: The Clone Wars, nel frattempo, ha confermato che, mentre Lucas era interessato alla serie, non ha mai tentato di oltrepassare i limiti e fornire troppi suggerimenti.



"Non una quantità enorme. Quando parlo con lui, mi piace approfondire la conoscenza. Mi darà alcuni promemoria, soprattutto prima di girare qualcosa", ha spiegato Filoni a The Hollywood Reporter. "Ci ha fatto molto compimenti. Penso che gli sia piaciuto lo spettacolo, e una volta ha detto che ora può guardarlo come un fan e come uno spettatore. Il mio lavoro è portare avanti quella conoscenza e trasmettere ciò che io ho imparato da lui in ogni disciplina a Jon Favreau e a i dipartimenti creativi".



Leggi la nostra recensione della seconda stagione di The Mandalorian e scopri quando uscirà la terza stagione di The Mandalorian su Disney+.