The Mandalorian 2, Giancarlo Esposito anticipa: 'Ne sapremo di più sulla Darksaber'

Giancarlo Esposito è tornato a parlare della sua esperienza nella serie serie Disney+ The Mandalorian, in cui veste i panni del temibile Moff Gideon. Tra le altre cose, l'attore ha spiegato cosa significa interpretare un antagonista di colore in un franchise come Star Wars.

"Per me significa molto, perché nella mia carriera ho sempre cercato di essere incolore" ha affermato Esposito durante un'intervista con IndieWire. "Sono di etnia mista, metà italiano, metà afro-americano, e sono cresciuto in un periodo in cui ero relegato ad interpretare ladri e teppisti. Ho imparato come recitare con accento spagnolo, come interpretare personaggi di strada spagnoli, che erano assassini, ladri e simili. Perciò è stato un momento grandioso ricevere la chiamata di Jon Favreau in cui mi ha detto, 'Ho scritto un ruolo per te'".

Per quanto riguarda la stagione 2 di The Mandalorian, in arrivo su Disney+ il prossimo ottobre, l'attore ha anticipato delle novità sulla Darksaber di Gideon: "Certamente il passato di Gideon sarà rivelato, e non so come andrà a finire, ma so che avremo qualche idea in più sul modo in cui ha ottenuto la spada. Abbiamo visto il suo TIE figzrer, ed è un ritorno al passato rispetto al mondo in cui siamo ora. Quello che adoro di Mandalorian - e sono quasi sicuro che si espanderà con nuovi personaggi e nuovi mondi - è che dovremo aspettare per capire come ha ottenuto quest'arma, come ha imparato a maneggiarla e cosa potrebbe farci. Posso garantire che riceverete questi indizi nella prossima stagione."

Infine, Esposito ha nominato Peter Cushing, indimenticabile interprete del Grand Moff Tarkin nella saga, come il suo attore preferito per via della sua "presenza molto fredda e diretta di uno che sa cosa vuole ottenere."



In attesa di mettere finalmente gli occhi sul trailer della stagione 2, Jon Favreau ha svelato il prezioso consiglio arrivato da Kevin Feige.