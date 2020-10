The Mandalorian 2, per Giancarlo Esposito Moff Gideon 'è il guardiano della galassia'

L'attesa è quasi giunta al termine e da venerdì 30 ottobre, con la pubblicazione del primo episodio, la seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian debutterà in streaming su Disney+. Tra le risposte che dovrà fornire, il pubblico attende di sapere qualcosa in più su Moff Gideon, il misterioso personaggio interpretato da Giancarlo Esposito.

Al comandante militare che rincorre Mando e Baby Yoda attraverso la galassia sarà presumibilmente riservato più spazio, e Giancarlo Esposito ha recentemente provato a rivelare qualcosa in più sul legame tra Moff Gideon e l'Impero. "Il mio personaggio è il guardiano della galassia" ha scherzato l'attore, noto anche per Breaking Bad e Better Call Saul. "È un residuo dell'Impero galattico e sta ancora cercando la sua preda, che speriamo riesca a trovare."

La "preda" è naturalmente The Child, il tenero Baby Yoda che è diventato subito una delle principali attrazioni della prima stagione di The Mandalorian, e che nei nuovi episodi secondo Esposito condurrà il pubblico in un vero "viaggio spirituale".

Al termine della prima stagione, come si ricorderà, abbiamo scoperto che Moff Gideon è in possesso della Darksaber. "Mi sono esercitato" ha rivelato Giancarlo Esposito. "Sto migliorando. Devi rispettarne il potere, l'energia. Ma sai, ci vuole pratica."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle ultime cose da sapere prima di tuffarsi nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, che secondo Pedro Pascal sarà un'esperienza visiva incredibile.