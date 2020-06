The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito racconta le magie del set virtuale

L'innovativa tecnologia usata per the Mandalorian e ideata, così come l'intera serie, da Jon Favreau è probabilmente uno dei picchi più elevati dei VFX cinematografici: a portarci sul set e a raccontare nuovi dettagli il temibile Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

In una recente intervista l'attore ha infatti messo a confronto il buon vecchio telo verde con il futuristico e insidioso set virtuale di the Mandalorian, già in precedenza descritto dal regista di Tyler Rake Sam Hargrave.

"Ai vecchi tempi avevamo uno schermo verde che ricreava l'ambiente alle nostre spalle", ha dichiarato Esposito. "E ora questi nuovi strumenti creano tutto il nostro sistema solare, il nostro cielo, la Terra, ma tutto ciò viene davvero proiettato attraverso un computer. Sta alla propria immaginazione dare forma a tutto il resto. È un diverso stile di recitazione: ti guardi intorno nella stanza e riesci a avere gli oggetti di scena su cui potresti salire o il veicolo in cui sei arrivato, che sia un TIE Fighter o qualunque altro mezzo, ma non c'è nient'altro lì, tranne ciò che è proiettato".

Parlando poi del suo approccio alle scene e al nuovo universo creato da Dave Filoni e Jon Favreau ha aggiunto "Intorno a me c'è una sorta di scatola nera: mi siedo, leggo la scena, leggo gli elementi che fanno parte della scena. Ho bisogno di riflettere, quindi inserisco il mondo intero nella mia immaginazione e lo faccio mio. Per fare tutto ciò ho dovuto indossare un mantello e portare una spada laser e far sembrare tutto estremamente reale".

Secondo l'attore tutto ciò è un enorme miglioramento rispetto allo schermo verde perché "completa l'ambiente per me: entri nel Volume [questo il nome dell'ambiente utilizzato per simulazione, ndr.] e hai la sensazione che potresti essere nel deserto o ugualmente nello spazio, in questo caso letteralmente".