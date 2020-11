The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito dice la sua sulle uova mangiate da Baby Yoda

Dopo avervi elencato i numerosi ester egg presenti nell'ultima puntata di The Mandalorian, ecco una divertente intervista a Giancarlo Esposito, attore interprete di Moff Gideon e che ha voluto dire la sua sulle abitudini alimentari di Baby Yoda.

Come sapete, nel primo episodio della seconda stagione, Din Djarin ha accettato di accompagnare Frog Lady sul pianeta in cui si trova anche suo marito, il personaggio aveva con se una serie di uova che il marito avrebbe dovuto fecondare per mandare avanti la specie. In varie scene abbiamo potuto vedere Baby Yoda banchettare con alcune di queste uova, portando a vari commenti dei fan sui social network. Anche Giancarlo Esposito ha detto la sua, rispondendo alle domande dei giornalisti di Entertainment Weekly che gli chiedevano se pensasse che Baby Yoda avesse compiuto un'azione malvagia. Ecco il suo commento: "No, non credo, nonostante ha già 50 anni, Baby Yoda ha uno spirito ancora puro, è molto intelligente ma deve sopravvivere. Inoltre dobbiamo renderlo felice, ci siamo tutti innamorati di Baby Yoda, personaggio divertente ma che ha anche uno spirito compassionevole ed è la cosa più carina che abbiamo visto".

Ricordiamo che la prossima puntata sarà disponibile venerdì 27 novembre, nel frattempo ecco altre dichiarazioni di Giancarlo Esposito su The Mandalorian 2.