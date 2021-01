The Mandalorian 2, guardate questa divertente rivisitazione della scena finale

Sono passate settimane dalla fine della seconda stagione di The Mandalorian ma il web non accenna a smettere di parlarne, ed è giusto così. Il finale ha visto il ritorno di un personaggio amatissimo in una scena che è già entrata nella storia, ma alcuni fan si sono divertiti a cambiare la colonna sonora che accompagnava questo momento epico.

Ludwig Göransson ha creato una musica perfetta per The Mandalorian, ma lo YouTuber bugzkilla ha apportato una piccola modifica musicale aggiungendo "Holding Out for a Hero" di Bonnie Tyler in sottofondo alla scena che vede il ritorno di Luke Skywalker dandogli un effetto completamente diverso, guarda il video qui in alto per scoprirlo!



Questo ritorno ha fatto commuovere più di un fan del franchise, ma i più soddisfatti sicuramente saranno stati gli addetti ai lavori poiché non è trapelato niente online. "È stato molto complicato perché è molto difficile mantenere un segreto al giorno d'oggi, specialmente con Star Wars, perché le persone sono così curiose", ha detto il creatore Jon Favreau a Good Morning America del ritorno top secret di Mark Hamill in Star Wars. "Ci sono così tante persone coinvolte nel processo, con la finitura degli effetti visivi, la realizzazione, le riprese, gli studi, tutto".



Poiché "ogni scelta di casting è trapelata" prima della seconda stagione, Favreau ha aggiunto: "Eravamo così spaventati dal fatto che anche il nostro cameo a sorpresa sarebbe trapelato fino a quando non è andato in onda".



Per fortuna non è successo e i fan hanno potuto godersi questo momento così straordinario senza rovinarsi la sorpresa. Leggi la nostra recensione di The Mendalorian e cosa ne pensa Mark Hamill del ritorno di Luke nell'universo di Star Wars.