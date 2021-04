The Mandalorian 2, guardate gli effetti visivi in questo nuovo video dietro le quinte!

The Mandalorian ha mostrato dei livelli tecnici impressionanti, che hanno contribuito al successo del primo show per il piccolo schermo legato allo Star Wars Universe. The Mandalorian ha spinto il confine degli effetti visivi a livelli davvero inimmaginabili. Ora Industrial Light & Magic ha pubblicato un video sul lavoro nella seconda stagione.

"Per la seconda stagione della fortunata serie Disney+ di LucasFilm, The Mandalorian, Industrial Light & Magic ha riprogettato la loro piattaforma di produzione virtuale StageCraft che lancia la versione 2.0 in cui ILM ha introdotto, tra le altre cose, Helios, il primo motore di rendering cinematografico di Industrial Light & Magic progettato per gli effetti visivi reali. Progettato da zero e pensando alla produzione cinematografica e televisiva, Helios offre prestazioni incredibili, ray tracing in tempo reale ad alta fedeltà, la capacità di realizzare scene di alta qualità senza precedenti, il tutto sfruttando l'impareggiabile scienza del cole di ILM, progettato sin dall'inizio per lavorare senza problemi con ILM StageCraft. La piattaforma appositamente costruita e potenziata dalla produzione, consente ai registi di esplorare nuove idee, comunicare concetti ed eseguire riprese in un ambiente produttivo collaborativo e flessibile" dichiara Industrial Light & Magic.



The Mandalorian è stata creata da Jon Favreau ed è distribuita su Disney+ dal novembre 2019. A marzo purtroppo sono stati cancellati due libri dedicati alla serie, provocando delusione nei fan.

Per scoprire qualcosa in più sulla serie Disney+, leggete il nostro approfondimento su tutti i videogiochi di Star Wars citati in The Mandalorian.