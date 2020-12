The Mandalorian 2, guardate questo toccante poster vintage dedicato al finale di stagione

L'esplosivo finale della seconda stagione di The Mandalorian ha già lasciato un segno profondo nel cuore di moltissimi fan, tra cui i numerosi digital artist che sono sempre pronti a dedicare le proprie creazioni ai loro franchise preferiti, come quello di Star Wars.

Tra questi c'è anche il noto artista Butcher Billy, le cui specialità sono le locandine in stile vintage e fumetto. Dopo aver realizzato diversi lavori ispirati agli episodi della serie Disney+, il graphic designer brasiliano si è superato creando uno splendido fan poster incentrato sugli eventi di The Mandalorian 2x08 ("Il salvataggio").

L'immagine, che potete visionare in calce, mostra in primo piano il commovente addio tra Grogu e Din Djarin, interpretato nello show da Pedro Pascal, il quale si è tolto la maschera proprio per salutare il suo piccolo amico. Ad accompagnare la scena troviamo la celebre frase "Per una sola volta, lascia che ti guardi con i miei veri occhi", pronunciata da Darth Vader al figlio Luke ne Il Ritorno dello Jedi. E a proposito di questo, nella parte bassa del poster c'è spazio anche per il sorprendente cameo arrivato sul finale della puntata.

Che ve ne pare della locandina? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, lo showrunner Jon Favreau ha svelato quando inizieranno i lavori di Mandalorian 3.