The Mandalorian 2: ecco l'imperdibile Funko Pop di Ahsoka Tano

Uno dei personaggi più amati di Star Wars: The Clone Wars, ovvero Ahsoka Tano, avrà la sua Funko Pop personalizzata, una notizia che arriva all'indomani della fine della serie di Dave Filoni e in vista dell'esordio in live-action del personaggio previsto per la seconda stagione di The Mandalorian in arrivo su Disney+.

Star Wars ha tutta l'intenzione di preparare come di deve l'arrivo in live-action di Ahsoka Tano dopo che il personaggio ha concluso la sua corsa in Star Wars: The Clone Wars con la fine della settima stagione. L'amatissima padawan di Anakin Skywalker, come noto, apparirà nella seconda stagione di The Mandalorian e a breve dovrebbe arrivare anche la conferma ufficiale di Rosario Dawson come interprete, presumibilmente alla prossima convention (con tutta probabilità in streaming).

Nel frattempo POP! ha annunciato l'arrivo della sua Funko dedicata esclusivamente al personaggio di Star Wars e che verrà messa in commercio quanto prima al prezzo di £8.98 (poco più di 10€). Non solo, per The Mandalorian è previsto il lancio delle Funko POP dei personaggi per questa estate, incluse quelle dedicate ai celebri meme generati sul web che hanno coinvolto il personaggio del "Bambino" ribattezzato dal mondo intero come "Baby Yoda". E non è tutto: l'azienda intende lanciare anche un set di personaggi per celebrare il 40° anniversario dell'uscita de L'impero colpisce ancora, incluso Han Solo congelato nella graffite.

Ricordiamo che nella seconda stagione di The Mandalorian comparirà Boba Fett, il quale avrà il volto di Temuera Morrison, che ne L'attacco dei cloni era il volto di Jango Fett, padre biologico di Boba, il quale era un suo clone non modificato geneticamente. Alcune voci suggeriscono che Morrison potrebbe ricoprire più di un ruolo all'interno di The Mandalorian, motivo per cui molti siti hanno anticipato la possibile presenza del Comandante Rex.