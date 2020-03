The Mandalorian 2: Jamie Lee Curtis si unisce al cast?

Quella di The Mandalorian 2 è sicuramente la stagione delle sorprese e dopo la notizia del casting di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, un'altra star del cinema potrebbe unirsi allo show: stiamo parlando di Jamie Lee Curtis.

La notizia è dell'ultim'ora e non potrà non lasciare a bocca aperta i fan dello spin-off lucasiano: a riportare la notizia è il portale Making Star Wars, secondo cui la celebre attrice sarebbe in trattative per un ruolo sul set al fianco di Pedro Pascal e Giancarlo Esposito.

Nonostante MSW sottolinei con cautela che si tratta solo di un rumor, è anche vero che l'attrice è stata avvistata sul set per più giorni. L'ulteriore sorpresa, forse ancor più sconvolgente, è che se non dovesse essere verificata la sua presenza nella serie di John Favreau è possibile che la Curtis appaia nell'Avatar 2 di James Cameron, che sta lavorando nella medesima location.

Anche se la notizia non è stata ancora confermata una domanda sorge adesso spontanea: Jamie Lee Curtis sarebbe una Ribelle o un membro dell'Impero?

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a numerose nuove aggiunte al team di attori, tra cui Bill Blurr e Michael Biehn, che interpreterà un cacciatore di taglie nonché vecchia conoscenza di Mando.