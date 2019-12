The Mandalorian 2: Jon Favreau ‏annuncia la data d'uscita della seconda stagione

No, non è una svista: la data d'uscita della seconda stagione di The Mandalorian, è stata rivelata e a darne i dettagli è lo stesso creatore e produttore Jon Favreau con un tweet.

Oggi è stato trasmesso l'ultimo episodio dell'attesissima serie targata Disney+ e, nonostante in italia la piattaforma tarderà ad arrivare, le notizie in merito (e purtroppo gli spoiler) sono stati numerosi, contribuendo però ad aumentare l'hype.

Quasi a premiare chi ancora non ha avuto modo di apprezzare The Mandalorian, Favreau annuncia che la seconda stagione sarà disponibile su Disney+ dall'autunno 2020, senza tuttavia specificare una data precisa, che siamo certi arriverà di qui a poco.

Insomma, una gran bella notizia, forse anche di più per il pubblico italiano che, sebbene dovrà attendere il 31 marzo per sottoscrivere l'abbonamento a Disney+, potrà visionare le due stagioni (quasi) tutte d'un fiato.

Il secondo capitolo era stato già confermato e ed entrato in produzione ancor prima della distribuzione della stagione primigenia, ma adesso insieme alla data d'uscita abbiamo anche dettagli su ciò che ci aspetta: il post di Favreau anticipa l'ormai prossima apparizione dei Gamorrean, la razza aliena già vista alla corte di Jabba the Hut, cui faceva da guardia del corpo.

Le avventure di baby Yoda e Mando, il cui nome è stato finalmente rivelato, sono appena cominciate e nella seconda stagione dovranno affrontare nuovamente Moff Gideon e la sua Darksaber.