The Mandalorian 2, Katee Sackhoff: 'Dave Filoni conosce la storia di Bo-Katan'

Mentre altri storici attori di Star Wars hanno rivelato di essere interessati a partecipare a The Mandalorian, la seconda stagione della serie Disney+ ha introdotto la versione live action di Bo-Katan. Ecco i commenti di Katee Sackhoff riguardo la sua storia.

L'attrice, che è stata la voce del personaggio nelle puntate di "Star Wars The Clone Wars" e "Star Wars Rebels", ha discusso con i giornalisti di Variety il futuro di Bo-Katan, affermando che non è detto che i fan della serie vedranno le sue prossime gesta e la continuazione della sua storia. Ecco i suoi commenti: "Dave Filoni e Jon Favreau conosco molto bene questo mondo e ho avuto delle fantastiche conversazioni con loro due riguardo la storia e cosa ha fatto e farà Bo-Katan. Solo loro conoscono ogni cosa, ad essere sinceri io no. Dobbiamo aspettare e vedere cosa decidono di portare avanti. Solo perché qualcosa esiste nella mente di Dave non vuol dire che sarà sviluppato, per lui queste persone sono più che personaggi. Solo perché esiste una certa storia non è detto che tutti devono conoscerla".

Siamo sicuri che la prossima puntata, che sarà disponibile su Disney+ a partire da domani 20 novembre, ci farà conoscere qualche dettaglio in più sulle vicende di Din Djarin, nel frattempo ecco la nostra recensione della terza puntata di The Mandalorian 2.