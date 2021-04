The Mandalorian 2, Katee Sackhoff pensava che il cameo fosse di un altro personaggio!

La seconda stagione di The Mandalorian ha entusiasmato i fan, soprattutto nella parte finale con un cameo davvero inaspettato che ha sorpreso gli spettatori e pare anche alcuni membri del cast. Katee Sackhoff, interprete di Bo-Katan Kryze, ha raccontato un particolare che riguarda proprio il cameo e una sua convinzione rivelatasi errata.

Secondo quanto dichiarato da Sackhoff, a lei era stato detto che il personaggio del cameo era Plo Koon:"Ecco chi pensavamo che fosse alla fine di The Mandalorian 2. Pensavamo che fosse Plo Koon. Questo è quello che ci venne detto e io sono una credulona. Quando qualcuno cerca di dirmi qualcosa io dico 'Va bene'".



In La vendetta dei Sith, Plo Koon è apparentemente morto ma il pubblico ha visto soltanto la navicella abbattuta e quindi la certezza della sua morte non c'è mai stata.

Ed è davvero accattivante l'idea che i membri del cast siano stati portati a credere che Plo Koon fosse lo Jedi nascosto dietro al grande momento finale e non Luke Skywalker.

"Si è trattato di qualcosa di molto complicato perché è molto difficile mantenere un segreto al giorno d'oggi, specialmente con Star Wars, perché le persone sono curiose. Ci sono così tante persone coinvolte nel processo, con la cura degli effetti visivi - guardate il lavoro di visual effects in questo video - la realizzazione, le riprese, gli studi e tutto il resto" ha dichiarato Jon Favreau, creatore del primo show tv all'interno dello Star Wars Universe, capace di appassionare milioni di fan in tutto il mondo.



