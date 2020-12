The Mandalorian 2, Kevin Smith in lacrime dopo il finale di stagione

Il regista Kevin Smith non ha paura di mostrare le sue emozioni sui social network e dopo aver visto il finale della seconda stagione di The Mandalorian intitolato Capitolo 16: Il salvataggio, ha usato Twitter per condividere un selfie in lacrime.

"Troppo presto per gridare ma santo Sith, quel finale di stagione di @themandalorian è stato come guardare la mia vita lampeggiare davanti ai miei occhi! @Jon_Favreau ha le pa**e più grandi del settore con quell'incredibile flessione del terzo atto! Facilmente il momento più positivamente sorprendente del 2020 per me", ha scritto Smith nel tweet che trovate in calce alla notizia.



Una persona ha rimproverato Smith per aver mostrato le sue emozioni: "Non sono sicuro del motivo per cui ti ho seguito inizialmente. Dopo aver visto un uomo adulto piangere per la fantascienza, so perché smetterò di seguirlo. Cresci", si leggeva nella risposta rude di un follower.

"Ho fatto crescere un paio di condotti lacrimali extra perché il finale di stagione di @themandalorian era ben progettato e bello come una moto custom! E lo dico da ragazzo che ha creato una Harley classica da zero. (Mi scuso umilmente per la mia mancanza di maschilismo; sono un ragazzo tenero...)", ha risposto Smith.



Il mese scorso il regista ha usato i social media per celebrare il debutto di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano in The Mandalorian e ha mostrato il suo Baby Yoda per supportarlo dopo alcune critiche ricevute.



Leggete la nostra recensione dell'ultimo episodio di The Mandalorian in attesa dell'uscita della terza stagione il prossimo anno!