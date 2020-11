The Mandalorian 2: Kevin Smith mostra il suo Baby Yoda per il supporto morale

Continuano i commenti di Kevin Smith su The Mandalorian: questa volta il regista ha voluto mostrare ai fan un suo nuovo gadget incentrato su un personaggio della serie Disney ambientata nel mondo di Guerre Stellari.

In calce alla notizia potete trovare il post che è stato condiviso su Instagram da Kevin Smith, nella foto possiamo vederlo insieme ad un pupazzo a grandezza reale di Baby Yoda, insieme all'immagine è presente questo commento: "Grazie Sideshow Collectibles, il mio Jedi per il supporto emotivo è arrivato giusto in tempo! Complimenti per un altro capolavoro molto dettagliato, ma this is the way con Sideshow Collectibles! Guarderò la CNN insieme al mio piccolo amico per tutto il giorno e dopo? Ho un compagno di plastica con cui vedere The Mandalorian!".

Il suo post ha riscosso un notevole successo, con oltre 29 mila Mi Piace e più di 250 commenti, in particolare i numerosi fan di Star Wars sono rimasti colpiti dalla qualità del pupazzo di Baby Yoda. Inoltre vi ricordiamo che domani 6 novembre sarà disponibile la seconda puntata della serie, che ci mostrerà la continuazione del viaggio di Din Djarin e del suo protetto, se cercate delle indiscrezioni sullo show ecco la sinossi ufficiale del prossimo episodio di The Mandalorian 2.