The Mandalorian 2, Kevin Smith pazzo della prima puntata: 'L'ho amata, scritta benissimo'

L'attesa per la seconda puntata di The Mandalorian 2 sta consumando Kevin Smith, che ha quanto pare ha davvero apprezzato il ritorno di Baby Yoda e di Din Djarin.

"L'ho amata, credo che sia stata davvero avvincente, ca**o. Ho subito pensato: 'non vedo l'ora! Farò binge watching di tutta la stagione!'. Mi ero scordato che questi bastardi pubblicano solo un episodio a settimana", ha scherzato il regista di Clerks.

Noto per essere fondamentalmente un grandissimo nerd, esperto di franchise come Star Wars e Star Trek, Smith ha poi chiarito le ragioni del suo entusiasmo: "Credo sia stato il primo episodio diretto e da Favreau. Non ha girato nessuno degli episodi della prima stagione, qui invece ha scritto e diretto in prima persona. Ha trattato poco Baby Yoda, ma va bene così, visto che ha puntato tutto sui predoni Tusken e ho trovato la loro storia molto affascinante. Il drago Kryat è stato magnifico, ma il linguaggio dei segni dei Tusken... abbiamo passato più tempo con quei personaggi che con qualsiasi altro".

Un particolare davvero interessante per il regista, che si dichiara pronto per un intero episodio basato solo sulla cultura dei Sabbipodi. Ad averlo stupito è poi il ritorno di Boba Fett, anticipato da Cobb Vanth e dalla sua armatura. Ha infine concluso la sua recensione sul suo podcast FatMan and Beyond definendo l'episodio "scritto in maniera incredibile e con la giusta dose di avventura".

Cosa ne pensate del Capitolo 9? Ha conquistato anche voi? Ditecelo nei commenti!