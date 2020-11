The Mandalorian 2: La trama della terza puntata anticipa nuovi alleati per Din Djarin

La seconda puntata di The Mandalorian 2 ci ha mostrato le ultime vicende di Din Djarin, mentre aspettiamo l'arrivo del prossimo episodio su Disney+ vi segnaliamo questa breve descrizione della trama presente su IMDB.

L'episodio, intitolato "Capitolo 11" farà il suo debutto sulla piattaforma streaming della Disney a partire dal prossimo venerdì 13 novembre, i fan sono in attesa di vedere come continuerà il viaggio del mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e di Baby Yoda e sembra che la prossima puntata introdurrà un nuovo personaggio nello show. Ecco la breve sinossi che troviamo su IMDB: "Il mandaloriano affronta un mare agitato e incontra un nuovo alleato".

Sembra ormai certa l'introduzione del personaggio interpretato da Sasha Banks, anche se ancora non conosciamo il suo nome e il suo obiettivo. Da quando è stato annunciato per la prima volta che la celebre wrestler avrebbe partecipato alla seconda stagione dello show, i numerosi fan di Guerre Stellari hanno iniziato a ipotizzare la sua vera identità, per molti potrebbe essere lei il volto per Sabine Wren, personaggio apparso in "Star Wars: Rebels" anche se per ora non abbiamo nessuna conferma a riguardo.

Per concludere vi segnaliamo questa intervista a Sasha Banks di The Mandalorian 2, in cui parla del suo ruolo.