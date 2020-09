The Mandalorian 2, Ludwig Göransson festeggia l'Emmy insieme al figlio Baby Yoda

Dopo il premio Oscar ottenuto per Joker, il compositore svedese Ludwig Göransson questa notte ha vinto il suo primo Emmy Award grazie al lavoro svolto nella prima stagione di The Mandalorian, che questa notte ha ricevuto ben 7 premi tra cui quello per la miglior colonna sonora.

"Grazie all'academy per questo premio e per tutti gli apprezzamenti che il team di The Mandalorian ha ricevuto in questa stagione di Emmy" ha scritto Göransson su Instagram. "Grazie a Jon Favreau e Dave Filoni per avere creato questa innovativa serie e per avermi dato l'opportunità di attraversare generi e superare confini con questa colonna sonora. Grazie alla mia squadra e ai talentuosi musicisti di Los Angeles che hanno dato vita alla musica di queste due stagioni."

Postando una foto dalla sala registrazione in compagnia del figlio, che sfoggia un'adorabile cappello di Baby Yoda, il compositore ha anche rivelato di aver terminato i lavori per The Mandalorian 2: "Oggi ho finito di registrare l'ultimo episodio della stagione 2, che non vedo l'ora sia visto dai fan. Questa è la via."

Sembra dunque tutto pronto per l'arrivo dei nuovi episodi della serie, che tornerà su Disney+ a partire dal prossimo 30 ottobre. Nel frattempo, è emersa un'ulteriore conferma sul ritorno di Boba Fett.

Göransson, lo ricordiamo, di recente ha firmato anche la colonna sonora di Tenet di Christopher Nolan.