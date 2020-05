The Mandalorian 2, Mando e Boba Fett proteggono Baby Yoda nella nuova fan art

La seconda e attesissima stagione di Star Wars: The Mandalorian si preannuncia epica e sensazionale, questo ovviamente grazie al prosieguo della storia di Mando e The Child ma anche per l'arrivo di Ahsoka Tano in versione live-action e del ritorno di Tamuera Morrison nei panni dell'amatissimo Boba Fett.

L'entusiasmo dei fan di Star Wars è stato interamente catturato da quest'ultima notizia, cioè dal ritorno di Boba Fett, che era un po' attesa dato il tema trattato e ovviamente la presenza dei Mandaloriani, anche se non è ancora chiaro se sia vivo come nelle non più canoniche storia di Legends oppure morto, il che significherebbe optare per un flashback.



L'idea è che torneranno all'opzione della sopravvivenza del personaggio, riuscito a fuggire chissà poi in che modo dallo stomaco del mostro all'inizio de Il Ritorno dello Jedi, ed è da qui che l'artista web Yadvender Singh Rana - che ormai consociamo bene - è partito per creare una nuova fan art che vede Boba Fett e Mando/Din Djarin proteggere (o contendersi?) il tenero Baby Yoda.



Star Wars: The Mandalorian 2 potrebbe vedere anche l'arrivo di Sabine Wren in versione live-action. Vi lasciamo allo speciale su The Mandalorian 2. Cosa ne pensate? Curiosi di tornare alla serie di Star Wars? Ditecelo nei commnenti.