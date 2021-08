The Mandalorian 2, Mark Hamill ricondivide le parole di Jon Favreau per il finale

Mark Hamill ha condiviso le parole di Jon Favreau sul finale della seconda stagione di The Mandalorian, che ha visto coinvolto proprio Mark Hamill in prima persona e il suo iconico personaggio, Luke Skywalker. Su Twitter, Hamill ha condiviso qualche ora fa un post che includeva le emozionanti dichiarazioni di Favreau sul finale.

Nel post ricondiviso dall'attore, Favreau racconta l'apparizione di Luke Skywalker in The Mandalorian 2. Sul nostro sito potete leggere la recensione della serie di Star Wars:"Ecco Mark Hamill... sembrava un sogno, era molto strano. E stavo bene e poi R2-D2 è andato avanti e c'è stato solo un attimo... sono crollato... ho iniziato a piangere e ho pensato 'fammi ricordare questo momento'". Il post prosegue con la domanda 'Chi ha avuto una reazione simile?'.



E Mark Hamill, ricondividendo il post in questione, ha risposto:"Io", sottolineando come lui stesso, in prima persona, si sia emozionato per l'apparizione del suo personaggio in The Mandalorian 2.

Nel corso degli anni Mark Hamill non si è mai allontanato dal mondo di Star Wars, mostrandosi un vero e proprio fan della saga creata nel 1977 da George Lucas, nella quale interpreta il personaggio principale della prima trilogia, al fianco di Leia Organa (Carrie Fisher) e Han Solo (Harrison Ford).

Dopo essere tornato nella trilogia sequel negli ultimi anni in qualità di mentore di Rey (Daisy Ridley), Luke Skywalker ha fatto la sua comparsa anche in The Mandalorian, per la gioia dei fan.



